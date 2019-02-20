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ТЭК 20.02.2019 15:30

Запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,6 трлн кубометров –Алиев

Подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Подтвержденные запасы природного газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. Естественно, «Шах-Дениз» является основным газоконденсатным месторождением Азербайджана», сказал И.Алиев в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта Южный газовый коридор (ЮГК).

По его словам, наряду с этим, есть и другие газовые месторождения. «Думаю, что в ближайшее время мы получим хорошие результаты (при разработке – ИФ) месторождения Абшерон», - отметил глава государства.

«Обладающие большими газоконденсатными запасами месторождения Умид, Бабек и другие также вселяют надежду. Поэтому уверен, что «Шах-дениз» не будет единственным источником ресурса для ЮГК. И чем больше будет добыто газа с наших месторождений, настолько больше у нас будет выше потенциал обеспечения наших партнеров и диверсификация источников обеспечения, о которой мы говорим», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что ЮГК – это проект энергетической диверсификации, представляющий значимость для производителя, потребителей и стран-транзитеров. «Считаю, мы смогли найти хороший баланс между производителем – Азербайджаном и странами-потребителями и транзитерами. Баланс интересов обуславливает успех этого проекта», - добавил он.

И.Алиев отметил, что ЮГК также диверсифицирует транспортные маршруты и источники. «Азербайджан новый источник с точки зрения транспортировки энергоресурсов в Европу и строительством новых энергетических трубопроводов мы диверсифицируем эти источники поставок. То есть это полная диверсификация, которая меняет энергетическую карту Европы», - сказал он.

Президент подчеркнул, что ЮГК также является проектом энергетической безопасности. «Мы хорошо понимаем, что без энергобезопасности, сложно обеспечить национальную безопасность. Страны, которые зависят от внешних источников энергии, должны быть уверены в том, что этот маршрут будет устойчивым и долговечным»,- сказал И.Алиев.

«Мы верим в реализацию этого проекта и считаем, что он станет историей успеха для каждого из нас»,- добавил он.

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГАЗ, ЗАПАСЫ, ОЦЕНКА


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