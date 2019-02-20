Минналогов Азербайджана в 2018г применило финсанкций на 21 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году провело 15,612 тыс. контрольно-оперативных мероприятий, что на 6,4% меньше, чем в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«В 2018 году министерство налогов провело 15,162 тыс. контрольно-оперативных мероприятий, в результате которых были применены финансовые санкции на общую сумму 20 млн 787,9 тыс. манатов. По сравнению с 2017 годом число мероприятий сократилось на 6,4%, объем начисленных финсанкций – на 8,3%», - отметили в Минналогов.

В прошлом году Минналогов также провело 1,615 тыс. хронометража с целью определения оборота налогоплательщиков. «В результате средний дневной оборот одного налогоплательщика увеличился на 130% - с 769 манатов до 1,767 тыс. манатов», - подчеркнули в ведомстве.

А.Мамедов