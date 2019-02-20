Спецпредставитель КНДР по США прибыл в Ханой в преддверии саммита США-КНДР

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета КНДР Ким Хек Чхоль прибыл в Ханой, где запланирована встреча лидеров КНДР и США, сообщает агентство "Ренхап".

Туда Ким Хек Чхоль прибыл в Ханой из Пекина. Ожидается, что в Ханое он встретится со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом для того чтобы обсудить предстоящий саммит.

По данным агентства, С.Биган также направился из Вашингтона в Ханой.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.