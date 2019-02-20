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СНГ 20.02.2019 23:25

Киргизская прокуратура грозит семье экс-президента Бакиева применением "процессуальных мер принуждения"

Генеральная прокуратура Киргизии начала проверку "новых фактов" коррупционной деятельности семьи экс-президента Курманбека Бакиева, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главного надзорного органа республики.

"В настоящее время проводится проверка по другим фактам коррупционной деятельности семьи Бакиевых, по результатам которых будет дана юридическая оценка их действиям", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в случае прибытия на территорию Киргизии, либо установления иного местонахождения Бакиевых, в том числе братьев экс-президента Адилбека, Марата, Каныбека и других родственников, "будет проведен ряд оперативно-следственных мероприятий с применением процессуальных мер принуждения".

В Генпрокуратуре не уточнили, по каким именно фактам будет проводиться проверка, но ранее в Киргизии заявляли о том, что семья экс-президента причастна к происходившему в 2008-2010 годах переделу собственности в республике и рейдерскому захвату ряда крупных предприятий.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть. Президент К.Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.

Суд в Киргизии признал К.Бакиева и его брата, бывшего начальника Службы государственной охраны Жаныбека (Жаныша) Бакиева, виновными в соучастии в организации массового убийства и приговорил их к пожизненным срокам заочно. В последствии пожизненный срок К.Бакиеву был заменен на 30 лет тюрьмы.

Старший сын К.Бакиева Марат, занимавший пост замглавы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, был приговорен к 22 годам лишения свободы.

Брат К.Бакиева Акмат, приговоренный к семи годам тюрьмы за организацию беспорядков на юге Киргизии в июне 2010 года, во время которых по официальным данным погибли 442 человека, в 2012 году бежал из колонии-поселения.

По сообщениям киргизской прессы, все вышеуказанные лица на данный момент проживают в Белоруссии.

Еще один сын К.Бакиева Максим заочно приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас М.Бакиев проживает в Лондоне.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БАКИЕВ, СЕМЬЯ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]