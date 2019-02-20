Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Оборона 20.02.2019 17:28

Министр обороны Азербайджана обсудил с посолом Кореи в Баку вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового посла Южной Кореи в Баку Ким Тонг Опа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«З.Гасанов и К.Оп отметили успешное сотрудничество в военной сфере между Азербайджаном и Кореей, в частности, обучение азербайджанских военнослужащих в вузах этой страны и их участие в различных тренингах»,- говорится сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРЕЯ, ОБОРОНА


Похожие новости


Перспективы азербайджано-корейского военно-технического сотрудничества обсуждены в Баку Аппарат военного атташе Кореи учрежден в Азербайджане Министр обороны Азербайджана обсудил с корейскими депутатами вопросы двустороннего военного сотрудничества Министр обороны Азербайджана обсудил с корейским послом военное сотрудничество

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]