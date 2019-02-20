Министр обороны Азербайджана обсудил с посолом Кореи в Баку вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового посла Южной Кореи в Баку Ким Тонг Опа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«З.Гасанов и К.Оп отметили успешное сотрудничество в военной сфере между Азербайджаном и Кореей, в частности, обучение азербайджанских военнослужащих в вузах этой страны и их участие в различных тренингах»,- говорится сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества.

Ф.Исазаде