Новый адвокат Гона заявил о сговоре в Nissan, жертвой которого стал его подзащитный

Новый адвокат экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона не теряет времени, стараясь привлечь внимание общественности к этому делу: он заявил о сговоре в Nissan, который привел к аресту К.Гона в ноябре прошлого года.
"Для меня дикость, что это могло стать таким событием", - заявил Дзюнъитиро Хиронака в ходе пресс-конференции в среду.
"Я не понимаю, почему они довели до прокурорского расследования то, что должно было решаться внутри компании", - отметил он, говоря о руководителях Nissan.
По его словам, дело К.Гона стало шоком для всего мира, показав, что "топ-менеджеры иностранных компаний могут быть задержаны ни с того ни с сего" по обвинениям, касающимся внутренних дел компании.
"Это же не то, что К.Гон пробрался куда-то тайком среди ночи и сделал что-то сам по себе. Все происходило с полного ведома различных топ-менеджеров различных подразделений Nissan", - цитирует Д.Хиронаку Dow Jones.
К.Гону, находящемуся под стражей в Японии с 19 ноября 2018 года, были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.
Сам К.Гон отрицает все обвинения.
На прошлой неделе он сменил адвокатов, поскольку предыдущая команда не смогла добиться его освобождения под залог.
Новый адвокат К.Гона известен в Японии благодаря представительству людей, которые в 2011 году были вынуждены покинуть свои дома из-за аварии на АЭС "Фукусима", пишет Asahi Shimbun. Ранее он успешно защитил обвинявшуюся в коррупции Ацуко Мураки, которая руководила бюро равных возможностей трудоустройства, детей и семьи в министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
В ходе пресс-конференции в среду он заявил, что пока не может доказать невиновность К.Гона, поскольку еще не получил доступа к данным, собранным прокуратурой. Однако "внутренний голос", являющийся результатом его опыта, подсказывает ему, что К.Гон невиновен.
Предыдущая команда адвокатов К.Гона воздерживалась от слов о "сговоре" в Nissan, несмотря на то, что и он сам, и члены его семьи давали понять, что желание К.Гона содействовать объединению Renault и Nissan стало причиной, по которой руководство Nissan предпочло удалить его.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»