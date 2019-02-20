Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины, заявил президент Петр Порошенко.
"Возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.
Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".
Кроме того, П.Порошенко призвал Россию к имплементации Минских соглашений.
"Я призываю Россию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал президент Украины.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»