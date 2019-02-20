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СНГ 20.02.2019 22:22

Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины, заявил президент Петр Порошенко.

"Возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Кроме того, П.Порошенко призвал Россию к имплементации Минских соглашений.

"Я призываю Россию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, РООСИЯ, СБ/ООН, ПОРОШЕНКО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]