Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Дальнее зарубежье 21.02.2019 09:17

Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретились в среду вечером, чтобы подвести итоги их усилий по обеспечению упорядоченного выхода Великобритании из ЕС в соответствии с процессом, начатым 7 февраля, говорится в совместном заявлении двух руководителей.

В документе, распространенном Еврокомиссией в Брюсселе, перечисляются темы, охваченные состоявшимся обсуждением Ж.-К.Юнкера и Т.Мэй.

Речь, в первую очередь, шла о страховочном плане (backstop) для границы между Ирландией и Северной Ирландией, чтобы еще раз подчеркнуть временный характер такой меры и необходимость обеспечения соответствующих юридических гарантий обеим сторонам.

"Оба подтвердили свое обязательство избегать жесткой границы на острове Ирландия и уважать целостность внутреннего рынка ЕС и Соединенного Королевства", - говорится в совместном заявлении.

Премьер-министр приветствовала продолжение взаимодействия сторон по статье 50 Договора о Евросоюзе, посвященной выходу государства из состава Союза.

Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй говорили об альтернативных договоренностях, которые могли бы в будущем заменить backstop.

Руководители ЕК и Великобритании обсуждали, "могут ли быть внесены дополнения или изменения в политическую декларацию, которые согласуются с позициями ЕС и правительства Великобритании и повышают уверенность в целеустремленности обеих сторон в налаживании будущего партнерства в возможно кратчайшие сроки".

"Оба лидера согласились с тем, что переговоры были конструктивными, и настоятельно призвали свои соответствующие (переговорные - ИФ) команды продолжить изучение вариантов в позитивном духе", - сказано в совместном документе.

Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй договорились вновь рассмотреть ситуацию в ближайшие дни и встретиться до конца февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Мэй заявила о неких "новых идеях" в переговорах с ЕС по Brexit Барнье отверг возможность ограничения по времени для плана по Ирландии В Еврокомиссии просят британские власти прояснить планы Соединенного Королевства по Brexit В Германии пообещали приложить все усилия для выхода Великобритании из ЕС со сделкой В Европарламенте призвали британский парламент к ответственности перед дебатами по Brexit Мэй анонсировала дальнейшие переговоры с ЕС по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]