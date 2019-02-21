Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретились в среду вечером, чтобы подвести итоги их усилий по обеспечению упорядоченного выхода Великобритании из ЕС в соответствии с процессом, начатым 7 февраля, говорится в совместном заявлении двух руководителей.
В документе, распространенном Еврокомиссией в Брюсселе, перечисляются темы, охваченные состоявшимся обсуждением Ж.-К.Юнкера и Т.Мэй.
Речь, в первую очередь, шла о страховочном плане (backstop) для границы между Ирландией и Северной Ирландией, чтобы еще раз подчеркнуть временный характер такой меры и необходимость обеспечения соответствующих юридических гарантий обеим сторонам.
"Оба подтвердили свое обязательство избегать жесткой границы на острове Ирландия и уважать целостность внутреннего рынка ЕС и Соединенного Королевства", - говорится в совместном заявлении.
Премьер-министр приветствовала продолжение взаимодействия сторон по статье 50 Договора о Евросоюзе, посвященной выходу государства из состава Союза.
Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй говорили об альтернативных договоренностях, которые могли бы в будущем заменить backstop.
Руководители ЕК и Великобритании обсуждали, "могут ли быть внесены дополнения или изменения в политическую декларацию, которые согласуются с позициями ЕС и правительства Великобритании и повышают уверенность в целеустремленности обеих сторон в налаживании будущего партнерства в возможно кратчайшие сроки".
"Оба лидера согласились с тем, что переговоры были конструктивными, и настоятельно призвали свои соответствующие (переговорные - ИФ) команды продолжить изучение вариантов в позитивном духе", - сказано в совместном документе.
Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй договорились вновь рассмотреть ситуацию в ближайшие дни и встретиться до конца февраля.
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