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Бизнес и законодательство 21.02.2019 10:47

Азербайджан и Катар на заседании МПК обсудили вопросы увеличения товарооборота

Второе заседание азербайджано-катарской межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 20 февраля в Дохе.

Заседание прошло под председательством вице-премьера, главы МИД Катара шейха Мохамеда бин Абдулрахмана аль-Тани и министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаледдина Гейдарова, сообщает в четверг gulf-times.

М.Аль-Тани подчеркнул позитивные итоги после первого заседания комиссии в плане укрепления двусторонних связей, отметил, что в 2019 году Катар и Азербайджан отмечают 25-летие установления дипломатических связей.

В свою очередь, К.Гейдаров высоко оценил развитие двусторонних связей между Баку и Дохой. По его словам, визиты высокого уровня играют исключительную роль в укреплении двусторонних отношений. Министр также добавил, что компании обеих стран способствовали расширению торговли и открытию новых возможностей для сотрудничества.

«Собеседники обсудили вопросы увеличения объема торговли, организацию встреч торговых палат, бизнесменов и представителей частного сектора, а также совместных торговых мероприятий для малых и средних предприятий», - подчеркивает издание.

Согласно информации, стороны выразили приверженность Азербайджана и Катара дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Первое заседание МПК состоялось в Баку 31 января 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАТАР, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]