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СНГ 21.02.2019 11:31

В Узбекистане появятся англоязычные президентские школы для одаренных детей

Президентские школы создаются в Узбекистане в рамках системы выявления и обучения одаренных детей, преподавание будет вестись на английском языке по международной программе, предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные вузы, сообщают в четверг узбекские СМИ.

В сообщениях говорится, что распоряжение главы государства Шавката Мирзиеева о спецшколах принято "в целях создания целостной системы по выявлению, обучению и воспитанию одаренных детей с применением передовых технологий в образовательном процессе, дальнейшей поддержки и стимулирования талантливой молодежи".

Основными задачами таких школ будут выявление, отбор и обучение одаренных детей, создание условий для их всестороннего развития, а также раскрытие интеллектуального, научного и творческого потенциала школьников.

В новых учебных заведениях на основе современных методов обучения и оценки знаний будет организовано углубленное изучение естественных и точных наук, освоение иностранных языков, инженерных и информационно-коммуникационных технологий.

Школы для одаренных детей будут образованы во всех регионах в форме государственных специализированных общеобразовательных учреждений.

Прием в президентские школы будет осуществляться по результатам тестирования на логические мышление, письменного экзамена и собеседования из числа выпускников четвертого класса.

Процесс обучения в президентских школах будет осуществляться на английском языке по программе STEAM (Science - естественные науки, Technology - технологии, Engineering - техническое творчество, Art - искусство и Mathematics - математика).

В зависимости от интересов и особенностей учащихся старших классов обучение предполагает индивидуализацию учебного процесса.

Выпускникам президентских школ, кроме документа о среднем образовании, будет выдаваться диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные вузы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ДЕТИ, ТАЛАНТЫ, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]