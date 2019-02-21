В Узбекистане появятся англоязычные президентские школы для одаренных детей

Президентские школы создаются в Узбекистане в рамках системы выявления и обучения одаренных детей, преподавание будет вестись на английском языке по международной программе, предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные вузы, сообщают в четверг узбекские СМИ.
В сообщениях говорится, что распоряжение главы государства Шавката Мирзиеева о спецшколах принято "в целях создания целостной системы по выявлению, обучению и воспитанию одаренных детей с применением передовых технологий в образовательном процессе, дальнейшей поддержки и стимулирования талантливой молодежи".
Основными задачами таких школ будут выявление, отбор и обучение одаренных детей, создание условий для их всестороннего развития, а также раскрытие интеллектуального, научного и творческого потенциала школьников.
В новых учебных заведениях на основе современных методов обучения и оценки знаний будет организовано углубленное изучение естественных и точных наук, освоение иностранных языков, инженерных и информационно-коммуникационных технологий.
Школы для одаренных детей будут образованы во всех регионах в форме государственных специализированных общеобразовательных учреждений.
Прием в президентские школы будет осуществляться по результатам тестирования на логические мышление, письменного экзамена и собеседования из числа выпускников четвертого класса.
Процесс обучения в президентских школах будет осуществляться на английском языке по программе STEAM (Science - естественные науки, Technology - технологии, Engineering - техническое творчество, Art - искусство и Mathematics - математика).
В зависимости от интересов и особенностей учащихся старших классов обучение предполагает индивидуализацию учебного процесса.
Выпускникам президентских школ, кроме документа о среднем образовании, будет выдаваться диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные вузы.
Первый посол Колумбии в Азербайджане прибудет в Баку в марте
Президент Алиев обсудил перспективы карабахского урегулирования с сопредседателями МГ ОБСЕ
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджана в 2 раза сократил импорт овец и коз из Дагестана
TT Consulting обеспечит газом 4 хлопкоперерабатывающих завода в Азербайджане
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит около 30 кг героина из Ирана в Украину
Джыртдан и Леопард - талисманы Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку
Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»