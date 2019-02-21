В ЕК почтили память убитого год назад словацкого журналиста

Ежедневный брифинг для журналистов в Европейской комиссии начался в четверг минутой молчания по случаю годовщины убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его подруги Мартины Кушнировой.

"Прошел год, но здесь, в комиссии, мы не забыли этого преступления и продолжим осуждать это убийство со всей твердостью", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас перед объявлением минуты молчания.

"Европа - это эпицентр демократии и права. Журналисты являются основой наших демократических обществ. Они должны быть защищены, и в соответствии с европейскими и международными правилами все государства-члены обязаны делать все возможное, чтобы гарантировать их безопасность", - сказал пресс-секретарь.

Он повторил призыв Еврокомиссии как можно скорее завершить расследование словацкими властями этого убийства и привлечь к суду виновных.

М.Схинас сообщил, что организация "Репортеры без границ", Европейская федерация журналистов, Комитет защиты журналистов и Transparency International проводят в четверг в Брюсселе памятную церемонию по Я.Куциаку и М.Кушнировой.

В конце февраля 2018 года в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов были обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.