Румынии напомнили об иммунитете чиновников ЕС в связи с расследованием в отношении ряда еврокомиссаров

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отреагировал в четверг на сообщения о том, что в председательствующей в Совете ЕС Румынии объявили о расследовании в отношении нескольких членов ЕК, включая первого заместителя председателя комиссии Франса Тиммерманса.

"Мы узнали из прессы, что румынские власти запустили уголовное расследование против нескольких комиссаров за их работу в рамках исполнения ими своих обязанностей. Вы знаете, что мы воздерживаемся от любых комментариев относительно действующих национальных юридических процедур. При этом мы напоминаем румынским властям, что все чиновники комиссии при исполнении своих функций подпадают под юрисдикцию Суда Европейского союза и что национальные власти не обладают никакой юрисдикцией по этому вопросу", - заявил пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Он пояснил, что все функционеры Европейского союза также защищены протоколом о привилегиях и иммунитете, который является приложением к Договору о Евросоюзе и подписан всеми государствами-членами, включая Румынию.

М.Схинас также напомнил, что накануне он выступил с заявлением Еврокомиссии, в котором выражалась "серьезная обеспокоенность, что касается ситуации с правовым государством в целом в Румынии".

Обвинения, выдвинутые против еврокомиссаров, связаны с якобы злоупотреблением ими служебными полномочиями и фальсификацией отчетов по механизму сотрудничества и проверки.

Отвечая на вопрос, как данное расследование может сказаться на атмосфере взаимодействия Еврокомиссии и Румынии, в то время как эта страна выполняет функции председателя Совета ЕС, М.Схинас сказал: "Прежде всего, мы не знаем, по каким эпизодам они обвиняются, потому что нам стало известно об этой ситуации из прессы. У нас нет никакого официального сообщения. Поэтому я не могу вам привести других подробностей".

"А в более общем плане, - добавил пресс-секретарь, - я не могу драматизировать от имени комиссии последствий этого дела в связи со страной, которая обеспечивает председательство совета. Я, напротив, пользуюсь данной возможностью, чтобы приветствовать отличную работу, проводимую румынскими властями, и особенно постоянным представительством Румынии при Европейском союзе".