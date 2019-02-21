Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Дальнее зарубежье 21.02.2019 17:45

Полицейские в Париже ранили человека, напавшего с ножом на пассажира трамвая

Полицейские в четверг открыли огонь по человеку, который напал с ножом на пассажира трамвая в Париже и затем начал угрожать прибывшим на место происшествия стражам порядка, сообщает французская радиостанция "Эроп 1".

По ее данным, пассажир трамвая получил легкие ранения.

Полицейские пытались различными средствами нейтрализовать напавшего, затем выстрелили ему в ногу.

Другие детали происшествия неизвестны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, СТРЕЛЬБА


Похожие новости


Власти Парижа хотят оштрафовать Airbnb на 12,5 миллионов евро Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за снегопада Глава МВД Франции сообщил о четырех жертвах взрыва в Париже - СМИ Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек, состояние семи - тяжелое В Париже в канун Нового года усилят меры безопасности Более 80 человек задержаны на акции "желтых жилетов" в Париже

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]