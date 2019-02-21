Полицейские в Париже ранили человека, напавшего с ножом на пассажира трамвая

Полицейские в четверг открыли огонь по человеку, который напал с ножом на пассажира трамвая в Париже и затем начал угрожать прибывшим на место происшествия стражам порядка, сообщает французская радиостанция "Эроп 1".
По ее данным, пассажир трамвая получил легкие ранения.
Полицейские пытались различными средствами нейтрализовать напавшего, затем выстрелили ему в ногу.
Другие детали происшествия неизвестны.
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