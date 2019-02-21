Выходец из Chevron назначен первым замглавы Каспийского трубопроводного консорциума

Первым заместителем генерального директора по эксплуатации Каспийского трубопроводного консорциума назначен выходец из Chevron Кеннет Йосс, сообщается в корпоративном издании КТК.

На этом посту он сменил Денниса Феи, который проработал в компании 12 лет.

К своим обязанностям К.Йосс приступил в конце декабря 2018 года и уже совершил ряд инспекционных поездок по объектам консорциума в составе группы руководства КТК, отмечается в издании.

К.Йосс окончил в 1991 году Университет штата Колорадо в г.Боулдере со степенью бакалавра электротехнических наук, служил в ВМС США. После увольнения работал в горнодобывающей компании General Chemical. С 2001 года работал в подразделениях Chevron в США, Казахстане и Китае, отвечал, в том числе, за добычу нефти и газа, эксплуатацию трубопроводных систем различного назначения.

С 2015 и до назначения в КТК работал менеджером по управлению активами в Чуандонгбей (Chevron) в Китае, отвечал за всю добычу высокосернистого газа и эксплуатацию скважин, трубопроводов и установок комплексной подготовки газа.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Мощность системы - 67 млн тонн нефти в год. По нефтепроводу КТК перекачивается порядка 75% всех экспортных нефтяных ресурсов Казахстана. В текущем году КТК ожидает принять от грузоотправителей 67,7 млн тонн нефти.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти"24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.