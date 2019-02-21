Mercedes-Benz отзывает в РФ более 1 тыс. автомобилей С-класса из-за проблем с электроникой

АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 1,08 тыс. автомобилей Mercedes-Benz С-класса (205).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2018 года по 2019 год с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации", - отмечает ведомство.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На автомобилях "необходимо актуализировать программное обеспечение ESP".

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.