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СНГ 21.02.2019 21:19

Mercedes-Benz отзывает в РФ более 1 тыс. автомобилей С-класса из-за проблем с электроникой

АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 1,08 тыс. автомобилей Mercedes-Benz С-класса (205).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2018 года по 2019 год с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации", - отмечает ведомство.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На автомобилях "необходимо актуализировать программное обеспечение ESP".

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Тэги: РОССИЯ, MERCEDES, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]