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Бизнес и законодательство 22.02.2019 13:21

Азербайджан и Китай на заседании МПК в Пекине обсудят расширение экономсотрудничества

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым на следующей неделе совершит визит в Китай, сообщает министерство экономики.

«В рамках визита, который состоится с 25 февраля по 1 марта, пройдет 7-ое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - отметили в министерстве.

На заседании планируется обсудить вопросы расширения сотрудничества в торговой и энергетической сферах, энергетике, ИКТ, АПК, туризме, транспорте и грузоперевозках, пищевой безопасности, технической помощи, гуманитарной и культурных сферах.

В рамках визита также состоятся встречи с официальными лицами и пре6дставителями ведущих компаний Китая.

Шестое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в Баку в августе 2016 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИТАЙ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]