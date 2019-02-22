Азербайджан и Китай на заседании МПК в Пекине обсудят расширение экономсотрудничества

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым на следующей неделе совершит визит в Китай, сообщает министерство экономики.

«В рамках визита, который состоится с 25 февраля по 1 марта, пройдет 7-ое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - отметили в министерстве.

На заседании планируется обсудить вопросы расширения сотрудничества в торговой и энергетической сферах, энергетике, ИКТ, АПК, туризме, транспорте и грузоперевозках, пищевой безопасности, технической помощи, гуманитарной и культурных сферах.

В рамках визита также состоятся встречи с официальными лицами и пре6дставителями ведущих компаний Китая.

Шестое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в Баку в августе 2016 года.

Б.Рустамбеков