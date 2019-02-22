Четыре компании, имеющие одинаковый адрес регистрации, синхронно объявили о ликвидации

ЗАО «Smart Agro», являющееся активным участником на рынке проектирования ирригационных систем и тепличных комплексов Азербайджана, объявило о своей ликвидации, сообщает сайт газеты Vergiler.

Кроме того, о ликвидации объявили компании «Sema Ticaret Merkezi», «Star Treyd» и «BMP International Medical Group».

Примечательно, что требования кредиторов всех четырех компаний принимаются по одному адресу: Баку, проспект Зии Буньядова, 1965-ый квартал.

Претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев

А.Мамедов