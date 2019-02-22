Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Фев 25 Фев

Бизнес и законодательство 22.02.2019 14:48

Четыре компании, имеющие одинаковый адрес регистрации, синхронно объявили о ликвидации

ЗАО «Smart Agro», являющееся активным участником на рынке проектирования ирригационных систем и тепличных комплексов Азербайджана, объявило о своей ликвидации, сообщает сайт газеты Vergiler.

Кроме того, о ликвидации объявили компании «Sema Ticaret Merkezi», «Star Treyd» и «BMP International Medical Group».

Примечательно, что требования кредиторов всех четырех компаний принимаются по одному адресу: Баку, проспект Зии Буньядова, 1965-ый квартал.

Претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИИ, ЛИКВИДАЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]