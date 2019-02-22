С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.

Документ опубликован в пятницу на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Адилет".

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в тексте указа.

Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет, на них допускались надписи на казахском и русском языках.

Как отмечается в документе, обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются: цифровое и (или) буквенное обозначение номинала; элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты; официальное наименование страны эмитента и (или) эмитента; изображение государственного герба республики Казахстан, размещаемое на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна. Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

В дизайне банкнот и монет используется одно и (или) несколько из следующих изображений: казахский орнамент или его составные части; портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана; уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана и (или) их фрагменты; изображения, посвященные государственным и международным событиям; изображения представителей флоры и фауны Казахстана; изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана; изображения, связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой; изображение товарного знака (логотипа) Национального банка Казахстана; иные цифровые и буквенные надписи.

Дизайн банкнот и циркуляционных монет разрабатывается на основе единого дизайнерского оформления.

В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей, обозначающих металл, из которого изготовлены монеты, его пробу и массу. Как говорится в сообщении, концепция дизайна банкнот и монет казахстанского тенге определяет основные принципы разработки дизайна банкнот и монет.

"Банкноты и монеты национальной валюты Казахстана - казахстанского тенге, выпускаемые в обращение Национальным банком республики Казахстан, являются безусловными обязательствами Национального банка и обеспечиваются всеми его активами и обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана", - говорится в указе.

Дизайн банкнот и монет и их номинальная стоимость определяются правлением Национального банка на основе настоящей концепции.

Концепция утверждена Н.Назарбаевым 12 декабря 2018 года. Указ вводится в действие со дня его подписания.