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Дальнее зарубежье 22.02.2019 17:03

Итальянский журнал заподозрил Россию в поддержке партии Сальвини через крупную сделку с топливом

Финансовая поддержка партии "Лига" во главе с вице-премьером Италии Маттео Сальвини могла поступать от России через сделку по купле-продаже топлива, сообщает итальянский журнал "Эспрессо".

"Поддержка (партии "Лига" - ИФ) была замаскирована под куплю-продажу топлива. Это были русские деньги для итальянских националистов во главе с вице-премьером М.Сальвини", - пишет журнал, который провел специальное расследование по данной теме.

По данным издания, речь идет о сделке на шестизначную сумму, которая предусматривала поставку итальянской стороне не менее 3 млн тонн дизельного топлива ULSD. При этом главную роль в подготовке предполагаемой сделки сыграл один из близких соратников вице-премьера Италии Джанлука Савоини.

Ключевой датой стало 18 октября 2018 года, когда, по данным журнала, Дж.Савоини принял участие в России в переговорах, на которых были определены некоторые параметры потенциальной сделки по дизтопливу.

"Целью сделки являлась поддержка финансов партии "Лига", чтобы укрепить ее в преддверии европейских (выборов - ИФ) в мае: 250 тыс. метрических тонн дизельного топлива ULSD в месяц в течение одного года, а за 12 месяцев - 3 млн тонн топлива", - пишет журнал.

Издание также подчеркивает, что информации о том, была ли в итоге заключена такая сделка, нет.

В тексте не уточняется, между какими именно компаниями планировалось заключить сделку и каким образом деньги должны были в итоге оказаться в кассах партии "Лига". Не указываются имена людей, которые вели переговоры с российской стороны.

Журнал отмечает, что в воскресенье опубликует полную версию статьи о проведенном расследовании.

Ранее в пятницу в Кремле не стали комментировать сообщения итальянской прессы о якобы получаемом партией "Лига" финансировании из России, предложили узнать, на чем основываются СМИ, публикующие эти сведения.

"Давайте спросим у газеты, на чем они основываются, откуда информация такая", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения итальянских СМИ о том, что партия М.Сальвини получает российское финансирование.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ПАРТИЯ, ПОДДЕРЖКА


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