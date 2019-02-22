SOCAR Polymer в 2019г произведет до 100 тыс. тонн ПВП – глава компании

Компания SOCAR Polymer планирует в 2019 году произвести 80-100 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности (ПВП), сообщил глава компании Фарид Джафаров.

"В текущем году производство ПВП планируется в объеме 80-100 тыс. тонн, 70% которой будет направлено на экспорт. Экспорт начнется уже в марте текущего года", - сказал Ф.Джафаров.

По его словам, в 2019 году компания планирует также произвести 140-150 тыс. тонн полипропилена. "С начала деятельности завода по выпуску полипропилена предприятие отправило на экспорт порядка 25 тыс. тонн готовой продукции. Наш полипропилен экспортируется в настоящее время в Россию, Украину, Беларусь и Турцию. В ближайшее время предусматривается экспорт в Китай, Европу и Индию", - отметил Ф.Джафаров.

Он добавил, что SOCAR Polymer планирует на внутреннем рынке реализовать 20-30 тыс. тонн ПВП и полипропилена.

Ф.Джафаров добавил, что в ближайшие 1-2 месяца оба завода будут запущены на полную мощность.

По его словам, в декабря 2018 года SOCAR Polymer осуществила первую выплату по кредиту, привлеченному для реализации данного проекта. "Сумму транша раскрывать не будем. Выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. В целом, по графику кредитные средства должны быть погашены в течение 6 лет", - сказал Ф.Джафаров.

Он также сообщил, что SOCAR Polymer рассматривает возможность реализации новых проектов, но деталей раскрывать не стал.

По его словам, в Азербайджане планируется создание предприятия по выпуску полиэтилена средней плотности. "Проект будет реализован, если будет принято соответствующее инвестиционное решение. Производство полиэтилена средней плотности можно наладить на новом газоперерабатывающем и полимерном комплексе SOCAR GPS в Гарадагском районе Баку. Однако, детали проекта будут объявлены только после принятия соответствующего решения",- сказал он.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год. Заводы SOCAR Polymer будут выпускать 10 видов полипропилена и 4 вида полиэтилена высокой плотности.

Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составили $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложили компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

Доходы компании SOCAR Polymer от деятельности заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности (ПВП) в Сумгайыте ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 52,2%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L (19%), PASHA Holding (9,9%), Ecoland (9,8%), Polimer Investment (5%) и AKKIK (4,1%).

SOCAR Polymer является резидентом Сумгайытского химпромпарка.

Н.Аббасова