Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Фев 26 Фев

СНГ 22.02.2019 19:48

На счет Госказначейства Украины перечислены 1,4 млрд гривен, конфискованных судом у окружения Януковича - генпрокуратура

На банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн гривен, переданных государству в порядке спецконфискации средств "преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича", заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1 млрд 478 млн 480 тыс. грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

15 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что решением Апелляционного суда Черкасской области открыт путь к исполнению приговора суда в части спецконфискации денежных средств преступной организации В.Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства.

В апреле 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В феврале 2018 года в публичном отчете главы Государственной казначейской службы (ГКСУ) Татьяны Слюз за 2017 год сказано, что поступления от спецконфискации средств окружения В.Януковича в 2017 году составили 29,665 млрд грн ($1,117 млрд), из которых в бюджет внесено 22,559 млрд грн. Неизрасходованные 8,619 млрд грн будут использованы в госбюджете на 2018 год, уточнили в Госказначействе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОНФИСКАЦИЯ, ЯНУКОВИЧ


Похожие новости


Генпрокуратура Украины планирует конфисковать еще около $180 млн, принадлежащих экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению Конфискованные со счетов Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в государственное казначейство Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]