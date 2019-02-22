На счет Госказначейства Украины перечислены 1,4 млрд гривен, конфискованных судом у окружения Януковича - генпрокуратура

На банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн гривен, переданных государству в порядке спецконфискации средств "преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича", заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1 млрд 478 млн 480 тыс. грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.
15 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что решением Апелляционного суда Черкасской области открыт путь к исполнению приговора суда в части спецконфискации денежных средств преступной организации В.Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства.
В апреле 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.
В феврале 2018 года в публичном отчете главы Государственной казначейской службы (ГКСУ) Татьяны Слюз за 2017 год сказано, что поступления от спецконфискации средств окружения В.Януковича в 2017 году составили 29,665 млрд грн ($1,117 млрд), из которых в бюджет внесено 22,559 млрд грн. Неизрасходованные 8,619 млрд грн будут использованы в госбюджете на 2018 год, уточнили в Госказначействе.
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