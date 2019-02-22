Президент Азербайджана утвердил конвенцию по правовому статусу Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Текст закона "Об утверждении Конвенции по правовому статусу Каспийского моря" опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Кроме этого, И. Алиев утвердил соглашения "О сотрудничестве в транспортной сфере между прикаспийскими государствами", "О предотвращении инцидентов на Каспии", "О торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами".
Конвенция "По правовому статусу Каспийского моря" была подписана "пятеркой" прикаспийских государств - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан - в казахстанском Актау 12 августа 2018 года.
Цель документа заключается в определении и регулировании прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство.
Документ устанавливает принципы деятельности сторон на море: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой. Также принципы предусматривают взаимное уважение, сотрудничество, невмешательство во внутренние дела друг друга, использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества.
Согласно конвенции, деятельность сторон в Каспийском море может проводиться в целях судоходства, промысла, использования и охраны водных биоресурсов, разведки и разработки ресурсов его дна и недр.
Акватория моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, рыболовные зоны шириной 10 морских миль, прилегающие к территориальным водам и общее водное пространство.
Каждая сторона в своей рыболовной зоне обладает исключительным правом на промысел водных биоресурсов согласно конвенции.
Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
Участники конвенции предоставляют судам под флагами других сторон буксировку, спасательные операции, свободный доступ в свои порты, их использование для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплату корабельных сборов и использование услуг, предназначенных для судоходства.
В осуществление своего суверенитета каждая сторона имеет исключительное право регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах. Суда под флагами участников конвенции могут проводить подобные исследования в водах другой стороны только с ее письменного разрешения и на установленных ею условиях.
Страны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, обязуясь защищать и сохранять экосистему.
А. Мамедов
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