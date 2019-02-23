Лидер венесуэльской оппозиции призвал военных определиться, на чьей они стороне

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу обратился к военнослужащим Венесуэлы с обращением, в котором призвал их определиться, на чьей они стороне.
"Всем военным: сегодня и завтра вы определитесь, кем бы вы хотели остаться в памяти. Пришло время решать, на чьей вы стороне. Мы уже знаем, кто на стороне народа, вы это нам ясно продемонстрировали. Вы это сможете продемонстрировать завтра", - написал Х.Гуайдо на своей страничке в Twitter.
При этом он призвал "задержать и выдать (венесуэльских командующих) Хесуса Мантилью Оливероса и Альберто Миртилиано Бермудеса за притеснения и убийства братьев-пемонов (коренной народ, проживающий на границе Венесуэлы и Бразилии), которые выступили в поддержку поставок гуманитарной помощи (из Бразилии)".
Комментируя журналистам ситуацию на границе Венесуэлы и Бразилии, где ранее в пятницу произошло столкновение венесуэльских военных с индейцами-пемонами, Х.Гуайдо сказал: "Для нас жертвы - это не цена, для нас это - инвестиция в будущее".
Ранее в пятницу венесуэльские военные открыли огонь по индейцам-пемонам, которые попытались выйти на границу для встречи конвоев с гуманитарной помощью из Бразилии.
Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.
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