Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защиты интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», предусматривающие снятие моратория на проверки субъектов финансовых рынков.
Поправки в эти законы опубликованы в субботу на сайте главы государства.
Согласно законодательным поправкам, расширен перечень случаев, когда могут проводиться проверки в субъектах предпринимательства.
По изменениям, проверки теперь могут проводиться и в субъектах предпринимательства, действующих на финансовых рынках Азербайджана.
Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 ноября 2021 года.
Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2021 года могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.
Р.Бабаев, А.Мамедов
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