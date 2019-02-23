Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защиты интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», предусматривающие снятие моратория на проверки субъектов финансовых рынков.

Поправки в эти законы опубликованы в субботу на сайте главы государства.

Согласно законодательным поправкам, расширен перечень случаев, когда могут проводиться проверки в субъектах предпринимательства.

По изменениям, проверки теперь могут проводиться и в субъектах предпринимательства, действующих на финансовых рынках Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 ноября 2021 года.

Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2021 года могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.

Р.Бабаев, А.Мамедов