Авария с участием грузовика в Китае привела к гибели 20 человек, десятки пострадали - СМИ

По меньшей мере 20 человек погибли в результате аварии в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передают в субботу официальные китайские СМИ.

Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести. По данным изданий, авария произошла с участием грузовика, который перевозил рабочих на территории горнопромышленной компании. Водитель транспортного средства не справился с управлением из-за неисправности тормозов.