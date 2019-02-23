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Дальнее зарубежье 23.02.2019 20:30

Авария с участием грузовика в Китае привела к гибели 20 человек, десятки пострадали - СМИ

По меньшей мере 20 человек погибли в результате аварии в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передают в субботу официальные китайские СМИ.

Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным изданий, авария произошла с участием грузовика, который перевозил рабочих на территории горнопромышленной компании.

Водитель транспортного средства не справился с управлением из-за неисправности тормозов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]