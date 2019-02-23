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Регион 23.02.2019 18:10

В Иране заявили о достижении 90% целей в Сирии

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран достиг серьезного успеха в Сирии, сообщает в субботу агентство "Тасним".

"Мы достигли более 90% наших целей (в Сирии - ИФ). Таким образом, наступательные атаки Израиля в Сирии не оказали стратегического воздействия, и наши действия по сопротивлению продолжились", - сказал А.Шахмани в интервью агентству.

При этом он подчеркнул, что законное присутствие в Сирии является "базовым принципом" для Ирана.

"Мы останемся в Сирии и будем бороться с терроризмом до тех пор, пока этого желает законное правительство Сирии", - добавил А.Шамхани.

По его утверждению, удары Израиля по Сирии осуществляются для оказания помощи террористам.

"Израиль явно предпринимает шаги в интересах террористов и для противодействия сирийскому правительству и армии", - сказал секретарь иранского Совбеза.

"Мы сотрудничаем с сирийской армией и союзниками в этой стране, и в скором времени мы увидим важные изменения в содействии сдерживанию сирийского сопротивления", - добавил А.Шамхани.

ВВС Израиля периодически наносят ракетные удары по Сирии, целями, по утверждению израильских военных, являются военные объекты Ирана.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ЦЕЛИ, УСПЕХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]