В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы и консультативный референдум

В воскресенье в Республике Молдавии (РМ) проходят парламентские выборы и консультативный референдум. Для проведения выборов будет открыт 2141 избирательный участок, в том числе - 123 за рубежом, включая 11 в Российской Федерации.

На 47 участках, расположенных на правом берегу Днестра, смогут проголосовать граждане РМ, проживающие в Приднестровском регионе. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 21.00 (-1 час от МСК).

По состоянию на 1 января 2019 г. число избирателей, внесенных в Государственный регистр избирателей, составляет 3 265 997 человек (из них 634,1 тыс. в Кишиневе). Из этого числа 52,66% (1 719 911) - женщины, а 47,34% (1 546 086) - мужчины. Из общего числа граждан РМ с правом голоса 2 824 874 указали свое постоянное место жительства. Разницу составляют лица, не имеющие регистрации по месту жительства или месту нахождения, в том числе официально эмигрировавшие лица (210 890 человек). Еще 230 233 граждан, согласно этим данным, проживает в Приднестровье, находящемся вне контроля властей Молдавии.

Впервые в истории независимой Молдавии выборы пройдут по смешанной избирательной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе. Для проведения выборов введен также ряд других новшеств. Так, отменена обязательная явка избирателей, выборы состоятся вне зависимости от количества избирателей, принявших в них участие. Также был отменен "день тишины", а агитация разрешена в том числе в день выборов, за исключением помещения избирательных участков.

Проведение выборов 24 февраля обойдется примерно в 120 млн. леев (чуть более шести млн евро). Выборы и референдум обойдутся почти в три раза дороже, чем в 2014 г. По данным властей, на проведение выборов 2014 г. из бюджета было потрачено 44 млн. леев (2,2 млн. евро).

В день выборов гражданам предложат ответить на два вопроса: поддерживаете ли Вы сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61; поддерживаете ли право народа отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

Последний вопрос напрямую противоречит конституции РМ, согласно которой "всякий императивный мандат недействителен", и практикам, которые одобрены Венецианской комиссией Совета Европы. Консультативный референдум не будет иметь юридических последствий. Правительство Молдавии объяснило свою инициативу стремлением "узнать мнение народа по актуальным вопросам реформы политической системы страны". В отличие от выборов, для признания референдума состоявшимся, в нем должны принять участие не менее одной трети избирателей.

Таким образом, избиратель, придя на выборы, получит четыре бюллетеня, которые будут различаться по цвету: для выборов по одномандатным округам - фиолетового цвета, по национальному округу - серого. Бюллетень по референдуму с вопросом о сокращении числа депутатов с 101 до 61 будет бледно-желтого цвета, а с вопросом о возможности отзыва депутатского мандата - бежевого цвета.

В выборах по национальному округу принимает участие 14 партий и один избирательный блок (из 46 партий, зарегистрированных министерством юстиции). Конкуренты расположатся в бюллетене, согласно дате подачи документов в ЦИК, в следующем порядке: Демпартия (ДПМ, 53 кандидата), избирательный блок ACUM (включающий Партию действия и солидарности (PAS) и Платформу DA - 55), Партия коммунистов (54), Партия социалистов (ПСРМ, 55), партия "Шор" (51), движение Antimafie (32), "Наша партия" (54), Национал-либеральная партия (40), партия "Народная воля" (30), Партия регионов (43), партия "Демократия дома" (37), Движение профессионалов "Speranta-Надежда" (34), партия "Родина" (35), Экологическая партия зеленых (31) и Либеральная партия (30).

В выборах по одномандатным округам принимают участие 320 кандидатов, из которых 265 - представители партий, а 55 - независимые кандидаты. Только две партии - ДПМ и ПСРМ - выставили кандидатов в каждом из 51 округа. В каждом округе число баллотирующихся варьирует от четырех до 13 кандидатов. В отличие от выборов мэров, парламентские выборы по округам будут проходить в один тур - депутатом станет тот кандидат, кто получит больше голосов, чем его оппоненты. Категорически против этого выступала проевропейская оппозиция, которая настаивала на выборах в два тура. По ее мнению, выборы в один тур приведут к низкой репрезентативности парламента, так как некоторые кандидаты станут депутатами, получив 5-10 % голосов от 50-55 тыс. избирателей в каждом округе.

За выборами будут следить более 600 международных и 2,5 тыс. местных наблюдателей. Из них 80 человек будут работать на зарубежных избирательных участках.