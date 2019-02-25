В кубинском конституционном референдуме приняли участие 97% избирателей, идет подсчет голосов

Не менее 97% кубинцев, имеющих право голоса, приняли участие в референдуме о новой конституции страны, сообщает в понедельник кубинское радио.

Референдум состоялся накануне, сейчас избирательная комиссия продолжает подсчет голосов. По ее данным, никаких эксцессов в ходе голосования не наблюдалось.

Высказать мнение о проекте новой конституции избиратели могли на 25 тыс. участках по всей стране.

В соответствии с проектом новой конституции в стране должны быть учреждены посты президента и премьер-министра, при этом период нахождения у власти ограничен двумя сроками по пять лет подряд. Узаконено право частной собственности.

В то же время Коммунистическая партия Кубы названа в проекте "основной направляющей силой общества".

Из окончательной версии проекта, который был вынесен на референдум, была исключена вызвавшая полемику статья, определяющая брак, как союз двух людей, тем самым поддержано понятие традиционной семьи, как союза мужчины и женщины.

По оценкам наблюдателей, проект новой конституции, вынесенный на голосование, был изменен на 60% в сравнении с проектом, подготовленным первоначально.