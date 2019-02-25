Абэ заявил, что результаты референдума на Окинаве не окажут влияния на планы относительно базы США - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил, что в Токио не намерены менять планы перенести военную базу США "Футэмма" в японской префектуре Окинава, несмотря на результаты референдума по поводу данной базы, передают в понедельник западные СМИ.
"Мы не можем избежать необходимости переноса базы "Футэмма", которая считается наиболее опасной базой в мире", - цитируют СМИ слова премьера.
В то же время он отметил, что правительство страны серьезно относится к результатам референдума.
На референдуме местное население выразило свое отношение к переводу базы США "Футэмма" из окрестностей Наха в район Хэноко. Чуть более 70% местных жителей, принявших участие в референдуме, проголосовали против переноса базы. Явка на референдуме составила 53%.
В бюллетене были представлены три варианта - согласие или несогласие с нынешними планами правительства по переносу базы, а также отказ одобрить какой-либо из этих двух вариантов. При этом прошедший референдум не является юридически обязательным, и японские власти вправе не согласиться с мнением проголосовавших.
Соглашение о переводе базы "Футэмма" из окрестностей Наха в район Хэноко было достигнуто Токио и Вашингтоном еще в 1996 году.
Всего на Окинаве расквартированы около половины из 54 тыс. американских военных, размещенных в Японии. Однако у жителей Окинавы вызывают недовольство инциденты с участием американских военнослужащих. Местные жители также считают, что не одна префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры.
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