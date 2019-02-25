Глава Европейского совета Туск назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник назвал рациональным предложение о переносе крайнего срока по реализации Brexit.

"Я верю, что в ситуации, в которую мы попали, перенос сроков был бы рациональным решением, однако премьер-министр Т.Мэй уверена, что этого сценария удастся избежать", - заявил Д.Туск, выступая на пресс-конференции в рамках саммита ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходит в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Ранее в понедельник британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники в Британии сообщала, что Лондон рассматривает возможность переноса сроков реализации Brexit для согласования условий выхода из ЕС с Брюсселем и парламентариями Великобритании.

Накануне премьер Британии Тереза Мэй отмечала, что рассчитывает реализовать Brexit в установленные сроки - 29 марта 2109 года.

"Моя команда вернется в Брюссель во вторник. Из-за этого мы не сможем провести голосование в парламенте на этой неделе, но мы обеспечим, чтобы это произошло к 12 марта", - заявила Т.Мэй журналистам на пути в Египет.

"В наших силах покинуть ЕС к 29 марта, и это то, что мы планируем сделать", - добавила Т.Мэй.