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ТЭК 25.02.2019 17:26

Азербайджан и Монголия подпишут меморандум о сотрудничестве в энергетике

Баку и Улан-Батор планируют подписать меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, говорится в сообщении министерства Азербайджана.

Перспективы сотрудничества в энергосфере и обмена опытом нефтегазовой области обсудили в понедельник в Баку глава Минэнерго Азербайджана и Монголии Пярвиз Шахбазов и Цэрэнпилийн Давасурэн.

«Ц.Давасурэн в ходе встречи отметил, что Монголия находится на этапе развития нефтегазового сектора и заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном в этой сфере, а также в обучении студентов в Азербайджанском Государственном университете нефти и промышленности», - отмечается в информации.

П.Шахбазов в ходе встречи выразил готовность Азербайджана к обмену опытом и сотрудничеству по направлениям, представляющим взаимный интерес. Он также отметил, что подписание в будущем Меморандума о сотрудничестве между министерствами энергетики Азербайджана и Монголии внесет свой вклад в расширение двухсторонних связей.

П.Шахбазов также выразил готовность азербайджанской стороны оказать содействие обучению монгольских студентов в соответствующих вузах Азербайджана.

«В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние в энергосекторе двух стран, предстоящие задачи, а также перспективы сотрудничества в ненефтяном секторе», - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: МОНГОЛИЯ, МЕМОРАНДУМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]