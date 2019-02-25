Азербайджан и Монголия подпишут меморандум о сотрудничестве в энергетике

Баку и Улан-Батор планируют подписать меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, говорится в сообщении министерства Азербайджана.

Перспективы сотрудничества в энергосфере и обмена опытом нефтегазовой области обсудили в понедельник в Баку глава Минэнерго Азербайджана и Монголии Пярвиз Шахбазов и Цэрэнпилийн Давасурэн.

«Ц.Давасурэн в ходе встречи отметил, что Монголия находится на этапе развития нефтегазового сектора и заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном в этой сфере, а также в обучении студентов в Азербайджанском Государственном университете нефти и промышленности», - отмечается в информации.

П.Шахбазов в ходе встречи выразил готовность Азербайджана к обмену опытом и сотрудничеству по направлениям, представляющим взаимный интерес. Он также отметил, что подписание в будущем Меморандума о сотрудничестве между министерствами энергетики Азербайджана и Монголии внесет свой вклад в расширение двухсторонних связей.

П.Шахбазов также выразил готовность азербайджанской стороны оказать содействие обучению монгольских студентов в соответствующих вузах Азербайджана.

«В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние в энергосекторе двух стран, предстоящие задачи, а также перспективы сотрудничества в ненефтяном секторе», - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова