Миссия БДИПЧ признала парламентские выборы в Молдавии свободными и транспарентными

Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии соответствующими демократическим стандартам.
"Парламентские выборы, в целом, соответствовали демократическим стандартам и нормам, общепринятым в странах ОБСЕ. Выборы были организованы на высоком профессиональном уровне, корректно, траспарентно и свободно", - заявил на пресс-конференции в понедельник один из руководителей Миссии, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.
Он отметил, что "отдельные нарушения нанесли ущерб избирательному процессу".
"Однако эти нарушения не повлияли на исход голосования. Гражданам было обеспечено свободное волеизъявление, их право голоса было соблюдено", - подчеркнул Г.Церетели.
Среди основных опасений, которые возникали у членов миссии ОБСЕ, Г.Церетели назвал внесение множества поправок и новшеств в законодательство, в частности, выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе, был отменен "день тишины", разрешена агитация в день выборов, а выборы по одномандатным округам проводились в один тур.
Как отметил Г.Церетели, "поправки в законодательство вносились без должной подготовки, а граждане не были достаточно хорошо проинформированы о нововведениях и порядке голосования, что создало дополнительную напряженность в день выборов и вызвало сложности в организации избирательной кампании и процесса голосования".
Кроме того, большое количество избирателей из Приднестровья на выборах в Молдавии, Г.Церетели объяснил "прогрессом в процессе урегулирования конфликта", достигнутом в последние годы.
Он согласился с тем, что в нарушении законодательства был организован массовый подвоз избирателей из Приднестровья на избирательные участки на правый берег Днестра.
"Однако, несмотря на это, многие жители левобережья Днестра, воспользовались возможностью проголосовать. Это доказывает наличие интереса в политике, которая оказывает непосредственное влияние на их жизнь и этот факт отражает процесс урегулирования. Надеюсь, выборы станут отправной точкой для сплочения общества Молдавии и развития прогресса в приднестровском урегулировании", - добавил Г.Церетели.
Представители ОБСЕ высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и окружных комиссий, в частности, представитель ПА ОБСЕ Рэйк Хенриксен отметила "хорошую организацию выборов".
"Несмотря на некоторые недостатки, главное, что у граждан этой страны была возможность проголосовать. В первую очередь, мы обращали внимание на то, мешали ли избирателю голосовать или входить на избирательный участок, а также была ли агитация там, где она запрещена", - отметила Р.Хенриксен.
В свою очередь, глава миссии американского Международного республиканского института (IRI) США, бывший конгрессмен Джим Колби заявил журналистам в Кишиневе, что наблюдатели IRI признали выборы в Молдавии "шагом вперед" в возвращении доверия граждан к избирательному процессу, после того как в июне прошлого года молдавские власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева.
Выборы в парламент Молдавии прошли 24 февраля. В них приняли участие более 49% избирателей. По предварительным результатам, Партия социалистов РМ получила в общей сложности 35 мандатов, Демпартия - 30 мандат, блок ACUM - 26, Партия Шора - 7. В парламент также проходят три независимых депутата.
Президенты Грузии и Азербайджана обсудят двусторонние отношения на встрече в Баку 27 февраля
Баку и Брюссель на заседании Комитета сотрудничества обсудят Карабах и двусторонние отношения
В посольстве России в Азербайджане отмечают положительную динамику двусторонних отношений
Бахрейн первым среди государств арабского мира сделал шаг к регулированию криптовалют
Цены на нефть падают на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $65,5 за баррель
Exxon пытается заблокировать голосование акционеров по вопросу о выбросах парниковых газов
В Азербайджане повышаются социальные пособия для инвалидов и прочих льготников
Турпоток в Азербайджан в январе увеличился на 3%, удельный вес россиян – 29%
В Азербайджане будут решены социальные проблемы 2,2 млн человек - Алиев
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Совместное заявление Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Специальное предложение для клиентов от Банка Республика на каждый вторник
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»