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СНГ 25.02.2019 20:52

Миссия БДИПЧ признала парламентские выборы в Молдавии свободными и транспарентными

Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии соответствующими демократическим стандартам.

"Парламентские выборы, в целом, соответствовали демократическим стандартам и нормам, общепринятым в странах ОБСЕ. Выборы были организованы на высоком профессиональном уровне, корректно, траспарентно и свободно", - заявил на пресс-конференции в понедельник один из руководителей Миссии, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Он отметил, что "отдельные нарушения нанесли ущерб избирательному процессу".

"Однако эти нарушения не повлияли на исход голосования. Гражданам было обеспечено свободное волеизъявление, их право голоса было соблюдено", - подчеркнул Г.Церетели.

Среди основных опасений, которые возникали у членов миссии ОБСЕ, Г.Церетели назвал внесение множества поправок и новшеств в законодательство, в частности, выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе, был отменен "день тишины", разрешена агитация в день выборов, а выборы по одномандатным округам проводились в один тур.

Как отметил Г.Церетели, "поправки в законодательство вносились без должной подготовки, а граждане не были достаточно хорошо проинформированы о нововведениях и порядке голосования, что создало дополнительную напряженность в день выборов и вызвало сложности в организации избирательной кампании и процесса голосования".

Кроме того, большое количество избирателей из Приднестровья на выборах в Молдавии, Г.Церетели объяснил "прогрессом в процессе урегулирования конфликта", достигнутом в последние годы.

Он согласился с тем, что в нарушении законодательства был организован массовый подвоз избирателей из Приднестровья на избирательные участки на правый берег Днестра.

"Однако, несмотря на это, многие жители левобережья Днестра, воспользовались возможностью проголосовать. Это доказывает наличие интереса в политике, которая оказывает непосредственное влияние на их жизнь и этот факт отражает процесс урегулирования. Надеюсь, выборы станут отправной точкой для сплочения общества Молдавии и развития прогресса в приднестровском урегулировании", - добавил Г.Церетели.

Представители ОБСЕ высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и окружных комиссий, в частности, представитель ПА ОБСЕ Рэйк Хенриксен отметила "хорошую организацию выборов".

"Несмотря на некоторые недостатки, главное, что у граждан этой страны была возможность проголосовать. В первую очередь, мы обращали внимание на то, мешали ли избирателю голосовать или входить на избирательный участок, а также была ли агитация там, где она запрещена", - отметила Р.Хенриксен.

В свою очередь, глава миссии американского Международного республиканского института (IRI) США, бывший конгрессмен Джим Колби заявил журналистам в Кишиневе, что наблюдатели IRI признали выборы в Молдавии "шагом вперед" в возвращении доверия граждан к избирательному процессу, после того как в июне прошлого года молдавские власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева.

Выборы в парламент Молдавии прошли 24 февраля. В них приняли участие более 49% избирателей. По предварительным результатам, Партия социалистов РМ получила в общей сложности 35 мандатов, Демпартия - 30 мандат, блок ACUM - 26, Партия Шора - 7. В парламент также проходят три независимых депутата.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, БДИПЧ, ОЦЕНКА


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