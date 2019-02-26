В Азербайджане ликвидирована региональная компания

ООО "Green Park Shamkir" объявило о ликвидации, сообщает сайт газеты Vergiler.
«ООО "Green Park Shamkir" объявило о своей добровольной ликвидации. Кредиторы могут в течении двух месяцев предъявить свои требования компании по адресу город Шамкир, улица Сабира 75», - говорится в объявлении.
Отметим, что ООО "Green Park Shamkir" входит в состав группы Synergy Group, которая является одним из крупнейших частных инвестиционных холдингов в Азербайджане. “Synergy Group” инвестирует в ряд стратегических областей промышленности с высоким потенциалом роста.
А.Мамедов
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