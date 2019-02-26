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Оборона 26.02.2019 16:59

В Нахчыванском гарнизоне состоялись КШУ по пресечению терроризма на госграницe Азербайджана

Командно-штабные учения (КШУ) Нахчыванского гарнизона состоялись в Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ходе КШУ была отработана совместная деятельность Войск Нахчыванского гарнизона по предотвращению нарушения государственной границы»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, личный состав отработал деятельность по подавлению реальных и потенциальных угроз на государственной границе, незаконных действий террористов и нелегальных мигрантов, обеспечению безопасности населения и гражданских лиц в приграничной зоне.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]