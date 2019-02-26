В Нахчыванском гарнизоне состоялись КШУ по пресечению терроризма на госграницe Азербайджана

Командно-штабные учения (КШУ) Нахчыванского гарнизона состоялись в Автономной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«В ходе КШУ была отработана совместная деятельность Войск Нахчыванского гарнизона по предотвращению нарушения государственной границы»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, личный состав отработал деятельность по подавлению реальных и потенциальных угроз на государственной границе, незаконных действий террористов и нелегальных мигрантов, обеспечению безопасности населения и гражданских лиц в приграничной зоне.
Ф.Исазаде
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