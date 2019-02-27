Пакистан не желает войны с Индией - Минобороны Пакистана

Пакистан не хочет вступать в военный конфликт с Индией, заявил в среду представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

"Мы не хотим новой эскалации, мы не хотим вступать в войну", - приводят западные СМИ слова А.Гафура.

Ранее сообщалось, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета и взяли в плен двух пилотов, которые успели катапультироваться.

Генерал уточнил, что один из плененных пилотов взят под стражу, а другой доставлен в больницу.

Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.