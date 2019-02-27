Bakcell и INNOLAND проведут первый блокчейн-хакатон в Азербайджане

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND а также платформой Waves Platform провели инфосессию посвященную предстоящему хакатону на тему «Интеграция блокчейн технологий».

Главной задачей инфосессии было собрать вместе потенциальных участников хакатона по интеграции блокчейн технологий, который будет проведен с 8 по 9 марта 2019 года в центре INNOLAND. Первый в Азербайджане хакатон посвященный блокчейнам позволит местным стартапам и разработчикам получить более подробную информацию об этой технологии и поможет использовать ее в проектах. В ходе конкурса, участникам нужно будет выполнить соответствующие задания, используя глобальную платформу Waves Platform. Данная платформа фокусируется на создании пользовательских блокчейн-токенов. Общий призовой фонд конкурса составляет 500 токенов Waves. Отметим что в данный момент, приблизительная цена 1 токена Waves равна 2.6 USD.

Напомним, что недавно, компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND. Сотрудничество между сторонами представляет большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в процессах экономического роста страны, формирования мотивирующего фактора для различных открытий и внедрения других инноваций.

Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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