В Азербайджане приговорили к 20 годам лишения свободы армянского диверсанта

Гянджинский суд по тяжким преступлениям в среду приговорил гражданина Армении Карена Казаряна, который обвиняется в совершении тяжких преступлении, в том числе терроризме и диверсии, к 20 годам лишения свободы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде.
К.Казарян обвинялся по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана. В том числе ему были предъявлены обвинения по ст. 120.2.1, 120.2.5, 120.2.7, 120.2.11 и 120.2.12 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти с разбоем, вымогательством, терроризмом), 206.3.2 (Контрабанда группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3, 214.3.1 (Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия), 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 276 (Шпионаж), 282.1 (Диверсия), 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).
В материалах уголовного дела говорится, что К.Казарян вместе с двумя военнослужащими ВС Армении ночью 15 июля 2018 года незаконно проникли вглубь территории Азербайджана с целью совершения террористических актов. Пронесенные с собой через линию фронта оружие и взрывчатые устройства диверсанты спрятали на территории Газахского района Азербайджана.
15 июля 2018 года К.Казарян был задержан азербайджанскими военнослужащими близ села Кемерли Газахского района.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»