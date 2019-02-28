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Дальнее зарубежье 28.02.2019 13:50

У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у КНДР есть все шансы стать сильной экономической державой.

"Я бы предпочел быстрой сделке правильную сделку, - заявил Д.Трамп на пресс-конференции в Ханое по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. - У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть возможность превратить свою страну в одну из самых развитых в мире в короткие сроки".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, КНДР, РАЗВИТИЕ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]