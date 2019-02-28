У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у КНДР есть все шансы стать сильной экономической державой.

"Я бы предпочел быстрой сделке правильную сделку, - заявил Д.Трамп на пресс-конференции в Ханое по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. - У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть возможность превратить свою страну в одну из самых развитых в мире в короткие сроки".