У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у КНДР есть все шансы стать сильной экономической державой.
"Я бы предпочел быстрой сделке правильную сделку, - заявил Д.Трамп на пресс-конференции в Ханое по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. - У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть возможность превратить свою страну в одну из самых развитых в мире в короткие сроки".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»