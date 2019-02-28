КНДР отказался сотрудничать с США под давлением - Косачев

Лидеры США и КНДР не достигли соглашения по денуклеаризации, потому что Пхеньян не будет сотрудничать под давлением, а только на взаимообязывающих условиях, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаю, именно поэтому договоренности о денуклеаризации на американских условиях достигнуто не было: Ким Чен Ын явно дал понять, что такой итог может быть только результатом полноценной и обязывающей договоренности сторон, а не следствием санкций и иного давления со стороны США", - написал К.Косачев на своей странице "Фейсбуке".

Как отметил сенатор, от встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына ожидали многого, поскольку обе стороны были заинтересованы в том, чтобы саммит выглядел успешным.

"Совпало несколько факторов: глава КНДР Ким Чен Ын, безусловно, не хочет усиления экономического и политического давления на его страну, и всячески демонстрировал миролюбие - ответ северокорейского лидера на вопрос репортеров о том, хочет ли он денуклеаризации, говорит за себя: "Если бы я не был готов сделать это, меня бы сейчас здесь не было", - отметил К.Косачев.

В свою очередь Д.Трамп ехал во Вьетнам, "преисполненный показного оптимизма", считает он. По мнению сенатора, президент США "остро нуждался во внешнеполитическом успехе на фоне предстоящей публикации выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о неких связях между предвыборным штабом Трампа и Россией".

"Да и перспектива Нобелевской премии, подозреваю, бодрила", - отметил К.Косачев.

Между тем, все активнее развиваются отношения между обоими корейскими государствами, и важные договоренности по безопасности в регионе могут быть достигнуты вообще без США, считает он.

Это давало определенную фору Пхеньяну, который мог позволить себе серьезный торг в обмен на реальные шаги, отметил К.Косачев.

"Судя по всему, у Трампа не было в кармане "плана Б", и он возьмет паузу, чтобы решить, что делать дальше - либо усиливать и без того жесткие санкции, либо найти все же компромисс, который гарантирует результат, но потребует гарантий и уступок", - считает сенатор.

Теперь, по его мнению, у США непростой выбор.

"Но хорошо уже то, что в диалоге США и КНДР не поставлена "точка невозврата", - отметил К.Косачев.