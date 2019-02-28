BHP выдвинула трех женщин на руководящие должности

Горнодобывающая компания BHP Plc выдвинула трех женщин на руководящие должности в рамках кадровой политики, нацеленной на уравнивание количества мужчин и женщин в штате к 2025 году.
Как говорится в пресс-релизе компании, глава европейского бизнеса BHP Вандита Пант с 1 июля сменит на посту коммерческого директора Арнуда Балхуизена, Джеральдин Слэттери, проработавшая в компании 25 лет, станет новым руководителем нефтяного бизнеса вместо Стива Пастора, а Лора Тайлер, директор уранового рудника Olympic Dam, назначена главным геофизиком.
Назначение трех женщин на ведущие должности соответствует цели по увеличению гендерного разнообразия внутри компании, отмечает аналитик Morningstar Мэтью Ходж.
Кроме того, для привлечения большего числа женщин в традиционно считающий "мужским" горнодобывающий бизнес, BHP в последнее время активно проводит политику по автоматизации рабочих процессов и вводит более гибкие рабочие практики.
Акции BHP в ходе торгов в четверг в Лондоне дешевеют на 2,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 20%, до 38,2 млрд фунтов стерлингов ($50,8 млрд).
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