Правительство Азербайджана направит свыше 700 млн манатов на решение кредитных проблем граждан

Правительство Азербайджана планирует направить свыше 700 млн манатов на решение вопроса проблемных кредитов граждан стран, возникших после девальваций национальной валюты в 2015 году.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.
"Данные меры, направленные на решение вопроса проблемных кредитов физических лиц, охватят свыше 800 тыс. человек. На эти цели планируется направить свыше 700 млн манатов", - сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на брифинге в четверг.
Как сообщалось ранее, граждане в течение трех месяцев разницы смогут получить компенсацию из госбюджета по просроченным кредитам на сумму до $10 тыс. или до 17 тыс. манатов. За каждый $1 или 1,7 маната основного долга по кредитам, заключенным с 1 января 2012 года до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 маната ($0,15), а по займам, выданным с 22 февраля по 21 декабря 2015 года - 0,6 маната ($0,35). Компенсации будут выплачиваться в нацвалюте по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 маната/$1). Размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму, эквивалентную $5 тыс. В категорию просроченных включены займы, выплата основного долга или процентов по которым не осуществляется в течение 360 дней.
Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения финрегулятора - Палаты по надзору над финансовыми рынками - будет выделено 682 млн манатов на проведение этой реструктуризации.
Кроме того, во избежание ухудшения валютной позиции банков в результате запланированных мероприятий Центральному банку рекомендовано обеспечить банки (на основе обращения с их стороны) ценными бумагами на общую сумму до $215 млн со ставкой дохода 0,5% годовых.
На основании указа Палате по надзору за финансовыми рынками поручено: по согласованию с президентом в течение 15 дней утвердить механизм выплаты компенсации физическим лицам, в течение 45 дней представить в Минфин и Центробанк список граждан, которым будут осуществлены такие выплаты.
Банкам рекомендуется: предлагать клиентам, которые имеют просроченные кредиты, заключать новые кредитные договоры с учетом предоставляемых льгот. Если физлицо соглашается на реструктуризацию просроченных кредитов, то в течение месяца банки должны списать начисленные ему проценты и отозвать из судов иски к нему.
Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2015 году провел девальвацию маната в два этапа - 21 февраля курс нацвалюты к доллару был снижен на 25%, а 21 декабря - еще на 32%.
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