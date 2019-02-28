Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджанской Республики и Caspian European Club проведут 6 марта 2019 года в Баку совместный бизнес-форум. Председательствовать на бизнес-форуме будет председатель правления МСБ Орхан Мамедов. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
Встреча организовывается по просьбе компаний, представляющих различные сектора экономики, и инициирована по результатам обсуждений вопросов и предложений, выдвинутых в рамках заседаний отраслевых клубов Caspian European Club.
На бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний Caspian European Club по вопросам, касающимся перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане. Особое внимание будет уделено результатам реформ, проводимых в этом секторе, вопросам развития на ближайшие годы. В рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.
«Со своей стороны хочу отметить, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и лично Орхан Мамедов активно участвуют в диалоге «бизнес-власть» и оперативно реагируют на все просьбы и предложения, с которыми обращаются компании. Надеюсь, что сотрудничество в данном формате будет продолжено и в дальнейшем», – сказал Тельман Алиев.
На бизнес-форуме могут принять участие компании, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club - www.caspianenergy.org
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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