В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало марта 2019 года накоплено около $57,7 млн

Около $57,7 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 марта 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«На 1 марта 2019 года в фонде сосредоточены средства в размере 97 млн 647,955 тыс. манатов ( $57,44 млн по текущему курсу), $213,577 тыс., EUR15,736 тыс. и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде