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СНГ 01.03.2019 14:03

Зарплаты женщин в РФ сократили разрыв с мужскими за 16 лет - Минтруд

Зарплаты российских женщин выросли относительно зарплат мужчин на 8,5 п.п. с начала "нулевых", сократив отставание, утверждают в министерстве труда и социальной защиты России со ссылкой на данные статистики.

"Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

Ранее в пятницу вице-премьер Ольга Голодец выступила на форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке. По ее словам, процент занятости женщин высокий, однако их заработная плата составляет лишь 70% от средней заработной платы мужчин.

О.Голодец констатировала, что несмотря на имеющиеся возможности, женщины в России "не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин".

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Тэги: РОССИЯ, МИНТРУД, ЖЕНЩИНЫ, ЗАРПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]