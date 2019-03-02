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Финансы 02.03.2019 12:00

Решение вопроса проблемных кредитов отразится на ликвидности банков Азербайджана – ABA

Решение вопроса просроченных кредитов населения положительно повлияет на банковский сектор, обеспечит банки необходимыми ликвидными средствами, считает исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Юнус Абдулов.

"Данное решение позволит не только значительно снизить объем просроченных займов в общем кредитном портфеле банков, но и позволит обеспечить банки ликвидными средствами", - сказал Ю.Абдулов в пятницу агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в будущем это приведет к значительному улучшению позиции банков и их кредитных рейтингов.

"Банки получат возможность увеличить капитализацию за счет сокращения средств, направляемых на создание резервов. В результате это положительно повлияет на их финансовые позиции и может привести к повышению их международных рейтингов", - отметил Ю.Абдулов.

Исполнительный директор ABA также отметил, что компенсации гражданам с несколькими кредитами будут выплачиваться только в том случае, если сумма всех их кредитов в банках и НБКО не превышает $10 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета. Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

Ранее глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что данный указ охватит свыше 800 тыс. человек. На эти цели планируется направить из госбюджета свыше 700 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, ЛИКВИДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]