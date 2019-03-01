Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана.

«Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан ведут контроль перемещаемых через госграницу Российской Федерации не только товарных партий растениеводческих грузов, но и плодоовощной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, ведь для ввоза на территорию страны опасного карантинного объекта достаточно небольшого пучка зараженной зелени», - отмечается в сообщении Управления.

Попытки ввоза потенциально опасной продукции в международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» госинспекторами Россельхознадзора выявляются периодически. «И это несмотря на действующие с 2012 года ограничения на ввоз в Россию продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана», - отмечается в пресс-релизе.

По данным управления только с начала 2019 года зафиксировано 14 таких случаев. В их числе сушеные горох и фасоль, семена люцерны для посева, а также кинза, укроп, листья салата и яблоки. «На перевозимый груз у владельцев не имелось фитосанитарных сертификатов, свидетельствующих о состоянии растениеводческой продукции. Помимо того по результатам карантинного фитосанитарного контроля в продукции выявлялись карантинные объекты: амброзия полыннолистная, горчак ползучий, калифорнийская щитовка, повилика и паслен колючий. Согласно действующим ограничениям вся продукция возвращена на территорию сопредельного государства», - указывается в сообщении.

А.Азизов