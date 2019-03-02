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Дальнее зарубежье 02.03.2019 00:59

В Алжире проходят массовые демонстрации противников выдвижения 81-летнего Бутефлики на новый президентский срок, полиция применяет газ

Десятки тысяч человек в пятницу принимают участие в демонстрациях в разных городах Алжира, сообщают западные СМИ.

Участники акций протеста выступают против решения 81-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

В ходе демонстраций у здания правительства и официальной резиденции президента страны между протестующими и стражами порядка произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, когда они попытались проникнуть на территорию Дворца правительства в Алжире.

По некоторым данным, в ходе столкновений пострадало около 10 человек.

10 февраля А.Бутефлика объявил, что выдвигает свою кандидатуру на новый президентский срок. Он занимает пост главы государства с 1999 года. Президент страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году А.Бутефлика пережил инсульт.

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Тэги: АЛЖИР, ПРОТЕСТЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]