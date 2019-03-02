Митинг против изоляции Рунета пройдет в Москве 10 марта

Согласованный с властями Москвы митинг против действий властей в области регулирования интернет-отрасли пройдет на проспекте Сахарова в Москве 10 марта.

"Информирую о согласовании 10 марта с 14:00 до 16:00 митинга на проспекте Академика Сахарова", - говорится в ответе департамента региональной безопасности Москвы на заявку о проведении мероприятия, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Организатором мероприятия является Либертарианская партия России.

Заявленная цель - "демонстрация несогласия граждан России с социально-экономическим и политическим курсом правительства РФ, в том числе выступление против законопроекта сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета, роста цензуры в интернете, против "пакета Яровой", против политических репрессий".

Заявленное количество участников акции - до 10 тысяч человек.

Госдума 12 февраля приняла в I чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети интернет в России. Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".