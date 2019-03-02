Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов считает, что страновой рейтинг должен быть повышен на одну ступень - до "BBB-".
"В настоящее время кредитный рейтинг Азербайджана от всех трех ведущих рейтинговых агентств на уровне "BB+", прогноз "стабильный". Мы не согласны с таким рейтингом. Я считаю, что наши действия после девальваций нацвалюты (в 2015г - ИФ), прогресса, достигнутого в оздоровлении банковского сектора, не были адекватно оценены рейтинговыми агентствами", - сказал С.Шарифов в эфире передачи "Пульс дня" на государственном телеканале AzTV.
По его словам, кредитный рейтинг должен быть восстановлен и повышен на одну ступень - до "BBB-". "Мы ведем работу в этом направлении. Наши резервы растут, проблемы решаются, в том числе мы существенно сократили в 2018 году внешний долг. Считаю, что это благоприятные условия для повышения рейтинга на одну ступень", - добавил министр.
С.Шарифов добавил, что по итогам 2018 года профицит сводного бюджета Азербайджана составил 4,5 млрд манатов или $2,7 млрд, в 2019 году профицит сводного бюджета ожидается на уровне $1,2 млрд.
Агентство S&P в январе 2016 года снизило кредитный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до "BB+" на фоне обвала цен на нефть.
По этой же причине международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило в феврале долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и национальной валюте до "BB+" с "BBB-".
А.Азизов
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