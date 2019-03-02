Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

Макроэкономика 02.03.2019 06:55

Правительство Азербайджана будет добиваться повышения кредитных рейтингов страны до "BBB-" - глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов считает, что страновой рейтинг должен быть повышен на одну ступень - до "BBB-".

"В настоящее время кредитный рейтинг Азербайджана от всех трех ведущих рейтинговых агентств на уровне "BB+", прогноз "стабильный". Мы не согласны с таким рейтингом. Я считаю, что наши действия после девальваций нацвалюты (в 2015г - ИФ), прогресса, достигнутого в оздоровлении банковского сектора, не были адекватно оценены рейтинговыми агентствами", - сказал С.Шарифов в эфире передачи "Пульс дня" на государственном телеканале AzTV.

По его словам, кредитный рейтинг должен быть восстановлен и повышен на одну ступень - до "BBB-". "Мы ведем работу в этом направлении. Наши резервы растут, проблемы решаются, в том числе мы существенно сократили в 2018 году внешний долг. Считаю, что это благоприятные условия для повышения рейтинга на одну ступень", - добавил министр.

С.Шарифов добавил, что по итогам 2018 года профицит сводного бюджета Азербайджана составил 4,5 млрд манатов или $2,7 млрд, в 2019 году профицит сводного бюджета ожидается на уровне $1,2 млрд.

Агентство S&P в январе 2016 года снизило кредитный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до "BB+" на фоне обвала цен на нефть.

По этой же причине международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило в феврале долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и национальной валюте до "BB+" с "BBB-".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕЙТИНГ, ОЦЕНКА, ПЕРЕСМОТР


Похожие новости


Fitch планирует 26 февраля пересмотреть рейтинг Азербайджана - Sberbank Investment Research

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]