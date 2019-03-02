Шторм с 10-метровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает в субботу Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"3 марта утром в северо-западной части Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Вечером 3 марта и ночью 4 марта опасное волнение распространится в центральную и северную часть Берингова моря", - говорится в сообщении.

Шторм сохранится до конца ночи 5 марта.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.

Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в штормующих районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сообщалось, что к берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон, который несет снегопады и штормовой ветер на север полуострова. Прогнозируется, что под влияние атмосферного вихря попадут пять районов края.